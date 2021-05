Joaquín Amills , portavoz de la familia, ha señalado al Programa de Ana Rosa , algunas de esas razones. La primera es que Tomás Gimeno nunca dijo a la madre en las conversaciones que mantuvo antes de desaparecer que pudiera hacer daño a las niñas, cosa distinta es que le confirmara que nunca más las iba a ver. El argumento esgrimido para esta acción es que quería provocar daño a la madre es la nueva relación de esta con un hombre mayor. Por eso, Beatriz le dijo en una de sus cartas que nunca le iba a sustituir como padre. No solo no le dijo a Beatriz nada que la hiciera pensar que iba a dañar a las niñas sino que dijo que cuidaría de ellas. Por este motivo, Beatriz no cree que Tomás hiciera algo irreparable y luego acabara con su vida, una de las tesis que sigue más que viva en la investigación.

Lo que parece que no tiene vuelta atrás es que Tomás no actuó por impulso. Lo planeó todo de una forma metódica. Entregó sus ahorros a la novia que tenía, cedió el coche a su padre y dejó atada la entrega de su lancha y moto a unos amigos. La familia considera que todo forma parte de una puesta en escena bastante cuidada. Cree la familia que una persona que está pensando en quitarse la vida no reparte antes sus pertenencias y que todos estos movimientos reflejan que estaba enfadado con la vida y con la nueva situación en la que vivían sus hijas. No aceptaba el rumbo que había tomado la vida de Beatriz.