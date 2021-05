Salen a la luz imágenes de Tomás Gimeno, el padre de las niñas desaparecidas en Tenerife

Desde que Tomás Gimeno, padre de Anna y Olivia, desapareciese junto a las dos niñas en Tenerife, no ha cesado la búsqueda para dar con el paradero de las pequeñas . Varias imágenes de las dos menores han sido ampliamente difundidas con el objetivo de arrojar luz en este caso en el que todas las hipótesis están abiertas. Ahora, tras 11 días, en el programa de Telecinco ‘Viva la vida’, hemos visto el primer vídeo que se ha hecho público de Tomás Gimeno.

En él, una joven le entrevista y Tomás Gimeno bromea con ella y le llega a dar un beso que la chica no espera. En sus respuertas, el hombre profiere comentarios que nada gustan a la chica y que no duda en desaprobar.

Todas las hipótesis, abiertas

Al parecer, el velero desactivó el GPS y no hizo ninguna solicitud para atracar. Además, no hay que olvidar que con un velero de 14 metros de eslora como el de Tomás se puede dar la vuelta al mundo y legalmente no tiene por qué tener ningún dispositivo de identificación, de rastreo.