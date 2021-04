La Semana Santa 2021 comenzó este año el pasado 28 de marzo, con el Domingo de Ramos como pistoletazo de salida de esta conmemoración histórica. El Domingo de Resurrección, que se celebra exactamente siete días después, tuvo lugar el 4 de abril. Sin embargo, estas fechas no son estables cada año, aunque existe una forma sencilla de conocer cuándo será la Semana Santa de 2022 y la de cualquier otro año. ¿Por qué Semana Santa cambia de fecha cada año?

Por qué Semana Santa cambia de fecha cada año

El origen de las diferencias en las fechas de la Semana Santa cada año se encuentra en la forma de calcular cuándo tendrá lugar esta celebración. Para ello, no atendemos al calendario convencional, sino al calendario lunar. Así, el Domingo de Resurrección debe coincidir con el siguiente domingo tras la primera luna llena de la primavera. Dado que este evento varía cada año, también lo hace la fecha del calendario. Los ciclos lunares no coinciden con la periodicidad solar, que es la que utilizamos normalmente para ordenar nuestras fechas.

Para comprender estas diferencias debemos centrarnos en el estudio del calendario gregoriano y del calendario lunar. El equinoccio de primavera se suele situar entre los días 19 y 21 de marzo en el hemisferio norte, aunque no existe una fecha concreta. Por otro lado, las lunas llenas tienen lugar cada 29,5 días aproximadamente, en un ciclo que no se ajusta al calendario gregoriano dividido por meses. Mientras, sabemos que la Tierra tarda 365 días y seis horas en dar una vuelta completa al Sol de forma aproximada, de modo que el movimiento de traslación no coincide con el calendario gregoriano que utilizamos habitualmente. Para corregir esto, cada cuatro años se suma un día al calendario, generándose los llamados años bisiestos.