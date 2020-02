El PP sospecha que el PSOE quiere regular la eutanasia para "ahorrar" en pensiones y dependencia

Así lo ha manifestado Echániz en el debate para la toma en consideración de la ley de eutanasia en el Congreso. El portavoz popular ha subrayado que en el país hay cerca de 200.000 personas susceptibles de ser tratadas con cuidados paliativos y que las que acceden a ellos "no llegan a la mitad". A su juicio, si esta situación no se soluciona no cabe hablar de eutanasia. Por ello, añade, la apuesta del PP es regular los cuidados paliativos.