Sí, los niños españoles le dan un 7,6 a su vida, pero tienen claros los problemas del país

Tienen entre 11 y 18 años, y UNICEF les ha preguntado cómo valoran su vida y qué es lo que les preocupa en el informe ¿Qué opinan los niños y las niñas españoles? Las conclusiones son claras: se sienten afortunados por su día a día comparándolo con el de otros niños en otros lugares del mundo, de hecho, le da un 7.6 a su vida. Sobre la calidad de esta la nota llega a un 7. ¿Significa esto que no son conscientes de los problemas a los que se van a enfrentar siendo mayores? No. Porque a los más jóvenes les preocupan cosas que tendrían que tener en cuenta los políticos. No estaría mal que se les escuchara un poco. A los pequeños, obviamente, les preocupan cosas similares a sus padres, es decir la educación, el medio ambiente, el trabajo y la violencia de género. Pero como a todos los niños de todas las épocas lo que les preocupa son sus amigos, su familia, sus hobbies...

"Yo creo que tengo suerte. Tengo una familia que me cuida y me apoya. Hoy puedo hablar sobre lo que me preocupa y lo que me gustaría mejorar y sé que es una oportunidad que en muchos lugares no tienen otros niños de mi edad", recuerda Yago, de 14 años, de Pedrola (Aragón).