Prepara las oposiciones online de forma efectiva y con resultados

Crea un espacio de estudio adecuado. Desafortunadamente, en este momento no es posible acudir a bibliotecas u otros lugares similares, por lo que tus opciones se reducen al perímetro de tu casa. Intenta encontrar un lugar en paz, libre de ruidos, ordenado y con buena iluminación, en el que seas capaz de concentrarte.

Consulta los temarios en webs especializadas y/o oficiales. Es una buena forma de acotar la meta a la que te enfrentas y calibrar el tiempo necesario para afrontarla. También de ser realista y no perder el tiempo en batallas imposibles.

Haz ejercicio fí­sico. Tan importante como estudiar es descansar. La salud no debe dejarse en un segundo plano. Practicar ejercicio te ayudará a rendir más y a despejar tu mente.

No renuncies al ocio. Las opciones son más limitadas en este momento, pero siempre habrá cosas que puedas hacer para desconectar del estudio. Si no descansas, no rendirás: el descanso (igual que el ejercicio) es tan importante como el tipo de estudio.