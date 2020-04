España aún "no ha conseguido doblegar la curva" y el fin del confinamiento queda lejos

"Tenemos que doblegar la curva y esto todavía no lo hemos conseguido"

Siempre “desde la más absoluta cautela”, a la luz de estos datos el Gobierno confirma que ahora nos encontramos en una “fase de ralentización y desaceleración de la curva” , motivo por el cual ya se estudian los paquetes de medidas encaminadas a la futura flexibilización de las medidas de confinamiento . Pero que nadie se engañe: que el Ejecutivo y los expertos centren también sus esfuerzos en preparar el camino en lo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha denominado “ desescalada del estado de alarma ” no significa que el fin del confinamiento esté cerca. Aún queda mucho camino, mucho sacrificio y mucha responsabilidad que ejercer de forma conjunta. “ Tenemos que doblegar la curva y esto todavía no lo hemos conseguido . Estamos en una etapa complicada y dura de combate contra esta pandemia”, ha subrayado el ministro.

"No hay fecha de vuelta a la normalidad"

Sin ir más lejos, es este jueves cuando se materializará en el Congreso la prórroga de ese estado de alarma que se extenderá, como mínimo, al día 26 de abril. Y no será ese el día a partir del cual volvamos, entre medidas progresivas, “a la vida normal”, aunque la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, así haya llegado a augurarlo. Tanto Salvador Illa como José Luis Ábalos, han precisado y matizado sus palabras: “No hay fecha de vuelta a la normalidad”, ha dicho el ministro de Transportes. Y esa es la realidad, porque el virus ha probado ser, además de extremadamente contagioso, extremadamente volátil y dinámico. Por eso, cuando al ministro de Sanidad le preguntan al respecto de si esta será la última prórroga del estado de alarma su respuesta es sucinta y clara: “Hay muchos elementos todavía desconocidos y por tanto no estamos en condiciones de decir qué vamos a hacer el 26 de abril. No lo sabemos. Vamos a ver cómo evoluciona la epidemia y qué datos tenemos. En función de lo que nos digan los expertos tomaremos las decisiones. Ahora el Gobierno tiene que prever las situaciones. Con seguridad se producirá la fase de desescalada. Cuando esto ocurra el Gobierno tendrá que tener preparados los escenarios y eso es lo que estamos haciendo”, ha explicado.