La primera comunión supone un gasto medio de 3.600 euros para las familias españolas

¿Cuánto cuesta celebrar la primera comunión en España?

En la lista de gastos encontramos la vestimenta (tanto de los niños como, a veces, también de sus padres), zapatos, peluquería, fotografía, recordatorios y regalos para los invitados, actividades par entretener a los niños durante el día de celebración y, por supuesto, el banquete. Este último gasto, de hecho, puede llegar a suponer una cuantía similar a la del cubierto en una boda, ya que suele incluir aperitivos, varios platos y tarta de comunión. Por eso no extraña que la mecánica de estas celebraciones se haya vuelto (para quien entre en este juego) muy similar a la de las bodas: la regla no escrita parece marcar que el regalo que reciba el niño debe equivaler aproximadamente al coste del cubierto de cada invitado. Eso si no eres de los que la celebra en limusina, que casos se han dado.