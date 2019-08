Los equipos de primeros auxilios del 11-S son tres veces más propensos a contraer cáncer de tiroides

Las razones del aumento en la incidencia de cáncer de tiroides no están claras. Durante años, se creyó que la mayor incidencia en esta cohorte podría reflejar un sobrediagnóstico y un gran número de resultados falsos positivos en el programa de detección posterior al 11 de septiembre. Sin embargo, este trabajo, publicado en la revista 'International Journal of Environmental Research and Public Health', ha utilizado un novedoso método que distingue entre tumores malignos y benignos y descarta los falsos positivos.