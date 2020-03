Prisión provisional por homicidio para la madre que enterró a su feto

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida el pasado martes tras hallarse enterrado un feto abandonado en Vícar (Almería).



La mujer está siendo investigada por un delito de homicidio y la causa la llevará este mismo Juzgado, ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



Los vecinos que residen en el paraje Las Cimillas de Vícar (Almería), el núcleo de población entre invernaderos en el que el martes fue detenida una mujer tras el hallazgo del feto de su hijo, que se encontraba semienterrado bajo una ventana de su casa, sospecharon que algo ocurría días antes.



Según los vecinos, la mujer estaba embarazada, pero unos días antes de su detención ya no tenía "barriga" y el niño "no aparecía por ningún sitio" y también apuntan que fue el hallazgo de la placenta en una balsa la que puso sobre aviso a las autoridades.



De hecho, fuentes próximas al caso han indicado a Efe que fue el entorno próximo a la detenida el que alertó ayer por la tarde al 112 de Andalucía de que había sido encontrada una placenta en Las Cimillas.



Rápidamente, acudieron hasta el lugar la Policía Local, la Unidad Adscrita de Policía a la Junta de Andalucía, la Guardia Civil y sanitarios del 061. También miembros del Ayuntamiento, entre ellos la concejal de Educación, Servicios Sociales, Mayores y Salud, Almudena Jiménez.



Jiménez manifestó a Efe que en Vícar se encuentran "aterrados" por este acontecimiento "tan doloroso" y que la detenida ya era conocida con anterioridad por su área, pero sin concretar si en algún momento había hecho uso de los servicios de la misma.



El entorno familiar de la mujer no ha sido concretado, aunque los vecinos de esta madre de origen magrebí sostienen que tiene otros tres hijos, dos pequeños y uno ya adolescente.



Tampoco desde la administración se responde a esta pregunta, ya que fuentes del Gobierno andaluz han trasladado a Efe que el secreto de sumario impide informar sobre si la Junta se ha hecho cargo o atiende a otros hijos de la mujer.



Junto a donde estaba desenterrado el feto, bajo la ventana y al lado de la puerta de la vivienda de la detenida, esta mañana aún era posible encontrar un pequeño triciclo de color rosa y azul, y un coche de pedales con un muñeco.



Fuentes de la Comandancia de Almería informaron de que el feto se encontraba semienterrado y que la madre fue arrestada sobre las 21:30 horas del martes. Desde entonces, permanecía en dependencias policiales a la espera de su puesta a disposición del juzgado de guardia.