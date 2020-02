A prisión 15 años por abofetear, amenazar y violar a una menor amiga de sus hijos en Guipúzcoa

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Guipúzcoa a penas que suman 15 años de cárcel por violar en 2015 a una niña de 11 años, amiga de sus hijos, a la que abofeteó, intimidó y amenazó con matarla a ella o a sus padres "si contaba algo".



Además de estas penas de cárcel, la sentencia del caso, a la que ha tenido acceso EFE, impide al procesado comunicarse con su víctima y aproximarse a ella durante 22 años y le condena a ocho años de libertad vigilada tras su excarcelación, así como a compensar a la niña con 20.000 euros.



La resolución judicial declara al inculpado responsable de un único delito de agresión sexual y de otro de amenazas no condicionales, aunque la Fiscalía y la acusación particular reclamaban 30 años y nueve meses, y 43 años, respectivamente, al considerarlo autor de dos delitos de agresión sexual, un delito de maltrato y otro de amenazas.



La acusación particular le imputaba además un delito de secuestro de una persona menor de edad y apreciaba en el caso las agravantes de alevosía; aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar; aumento deliberado e inhumano del sufrimiento de la víctima, así como el de obrar con abuso de confianza.