Avance en la lucha contra el cáncer de mama: prueban con éxito una nueva vacuna

The Mayo Clinic, con sede en los Estados Unidos, ha logrado un éxito científico en la lucha contra el cáncer de mama: una. El hallazgo genera grandes expectativas puesto que se trata de una enfermedad que causa millones de muertes por año en todo el mundo y tiene una incidencia de 71 casos cada 100.000 mujeres.

La paciente Lee Mercker, de Florida, ha sido la primera en participar en un ensayo clínico para una nueva vacuna después de ser diagnosticado en marzo con las primeras etapas de la enfermedad. Su diagnóstico fue "DCSI (carcinoma ductal in situ no invasivo) etapa cero", lo que significaba que las células cancerosas aún no se habían diseminado.