Ya se pueden comprar medicinas con receta electrónica en cualquier farmacia del país

En el Consejo, la ministra además ha asegurado el próximo año se convocarán alrededor de 780 plazas más para la formación de profesionales sanitarios , de las que 450 corresponderán a médicos y 301, a enfermeros. No obstante, algunos consejeros de comunidades como la de Navarra, Castilla y León, Galicia y Andalucía, han querido ir un poco más allá para solucionar el déficit de facultativos en el sistema sanitario y han reclamado una convocatoria MIR extraordinaria.

Hay déficit de médicos y más en primaria

Esta convocatoria se articularía, ha puntualizado el consejero castellanoleonés, incluso con reuniones "fuera de la sede del Ministerio", ante el "inmovilismo" de Sanidad para abordar "este importantísimo problema". "De momento, vamos a analizar conjuntamente el problema, pondremos sobre la mesa las soluciones y adoptaremos las soluciones compartidas. Si el Ministerio no está en disposición de asumir, lo haremos las CCAA por nuestra cuenta" , ha asegurado.

Misma opinión ha expresado el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que también ha planteado como "necesaria" la convocatoria extraordinaria MIR. Aguirre ha argumentado que unos 4.000 médicos se quedaron sin entrar en la última convocatoria pero que no se les puede contratar porque no tienen la especialidad, a pesar de que haya zonas rurales y de dispersión geográfica alta que necesiten médicos. "Es una pena que tenga zonas rurales y de dispersión geográfica alta en la cual hay plazas sin cubrir, sobre todo de medicina familiar, y que tenga en bolsa 4.000 médicos que no puedo contratar", ha argumentado el consejero, quien ha dicho que desde Andalucía se ha solicitado "ver si es factible" una convocatoria de MIR extraordinaria.