El escándalo tras los recortes en la sanidad pública: las negligencias médicas se disparan

La “dejación de funciones” de la Administración

Doctores de la pública trabajan en la privada

El médico de atención primaria, forzado a “ejercer de vidente”

Todo ello, subraya Carmen Flores, contribuye “no solo a que haya poco personal , sino que hay poco y enfadado ”. “Al final el que paga es el paciente. Al final de todo esto, el paciente no tiene culpa de que, por ejemplo, se estén haciendo contratos irrisorios para un trabajo que es un trabajo de riesgo y tiene que estar bien pagado. Un médico no puede trabajar muchísimas horas, porque entonces yo no lo quiero cuando yo sea el último (en ser atendido). Yo quiero un médico que esté bien pagado y descansado , porque es mi vida lo que está en sus manos”, recalca.

Pero no es éste el único problema, en algunas comunidades autónomas, como Madrid, lo que se ha hecho ahora es, directamente, quitar turnos de trabajo durante las tardes. “No pidas hora para ir al médico de cabecera porque no te lo van a dar”, apunta Flores, poniendo el foco en el problema: “si hacen todos estos recortes y lo hacen para no contratar personal, obviamente las negligencias van a subir. Y van a subir en un porcentaje elevadísimo por responsabilidad y culpa de la Administración. No es la que está operando, pero sí es la que ha contribuido a que ese médico no esté en condiciones de hacer esa operación. O a lo mejor porque al médico le ha llegado un paciente con un agravamiento brutal, y entonces ese agravamiento ya no lo puede remediar. Por eso, ese paciente no sale bien y denuncia”.