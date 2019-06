"No puedo pasar tranquilamente por la calle, saben mi horario, mi vida, donde estoy"

. En muchos casos, los padres no son conscientes de que sus hijos sufren todo tipo de vejaciones en el colegio y no pueden hacer nada para evitarlo, sin embargo, hay otras ocasiones en la que los padres se sienten impotentes y sin saber qué más hacer para que sus hijos se sienten seguros. En esta semana, Amnistía internacional denunció "la invisibilidad del acoso escolar en España" asegurando que afecta a miles de niños.

Hoy conocemos otro caso de acoso escolar: Una menor que lleva tres años sufriendo el acoso de sus compañeros, tanto dentro como fuera de las aulas. "Les tengo miedo,… intento hacerme la fuerte, que no me afecta. Pero sí que me afecta mucho", asegura la menor que recibe pintadas en el instituto, mensajes amenazantes y agresiones físicas: "Me dio un puñetazo en la cara".