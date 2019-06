Amnistía denuncia la "invisibilidad" del acoso escolar en España: "Sólo se ve la punta del iceberg"

Durante su intervención, Beltrán ha explicado que la primera conclusión de este informe es que el acoso escolar es " invisible ". "Sólo se ve la punta del iceberg de miles de casos que no se registran oficialmente, ya sea como resultado de errores en la recogida de los datos por parte de la administración, por la falta de formación del profesorado y de padres y madres que lo identifiquen", ha manifestado.

En este sentido, el director de Amnistía ha asegurado que el acoso escolar "no se combate adecuadamente porque las medidas que hay para detectarlo no están funcionando". Beltrán ha insistido en que los datos son "muy diferentes" dependiendo de quien los ofrezca, y "no reflejan la realidad del sufrimiento y del padecimiento de muchos niños y niñas en España".