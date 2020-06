Aprende a reciclar: el significado de color para cada contenedor de reciclaje

Colores de los contenedores para reciclar: ¿Cómo clasificar residuos?

Una de las grandes ventajas de practicar el reciclaje es que permite evitar la creación de nuevos residuos y su acumulación, además de suponer un importante ahorro energético y económico, así como reducir los costes de gestión y las emisiones de gases efecto invernadero. Sin embargo, es fácil dar al traste con nuestros esfuerzos si no clasificamos adecuadamente la basura o si no utilizamos el contenedor apropiado.

Todos sabemos que se trata del recipiente para los envases , pero ¿qué es y qué no es un envase? En general, en él podemos tirar todo tipo de envases de plástico y envases metálicos, briks, bolsas de plástico, el corcho blanco o poliespán de los embalajes o las cajas de pequeño tamaño de madera como las del vino, de fresas, puros, estuches, etc. Este es el listado completo que debes tener en mente para hacerlo bien:

En cuanto a qué no podemos tirar al contenedor amarillo, evita los productos de plástico metal que no son envases, las cintas de vídeo, los CDs y todo tipo de juguetes de plástico.

Es importante eliminar los elementos metálicos y de plástico (clips, grapas, espirales de cuadernos, etc.) de ellos, en la medida de lo posible. Si un envase es mixto (contiene cartón y plástico), separa ambos elementos y recíclalos por separado. En cuanto a lo que no tirar en estos contenedores, evita los briks y las servilletas.

Este contenedor (que no existe en todas las ciudades) puede tener distintos colores. Por ejemplo, marrón oscuro, o también naranja. Ante la duda, pregunta. En ellos puedes tirar todos los restos orgánicos de origen animal o vegetal que se descomponen con facilidad en el medio ambiente (restos de comida, restos de flores y plantas...) Con ellos se puede crear compost, un abono natural que aporta nutrientes a la tierra y que es fruto del proceso de descomposición de este tipo de residuos. En cuanto a lo que no se puede tirar en contenedores orgánicos, la lista es interminable porque, en general, no podrás tirar en ellos nada que no sea orgánico: así de sencillo.