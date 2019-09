Qué hacer si le sorprende una riada cuando se encuentra en el coche

Qué hacer si se anuncia una alerta

Si se prevé una inundación, no debemos estacionar el vehículo en cauces secos ni orillas de ríos, ya que estos pueden desbordarse ante la abundancia de agua de las lluvias, lo que provocaría el arrastre el coche, según Protección Civil. Antes de salir con tu coche, debes mirar el plan meteorológico durante tu viaje para que te afecte lo menos posible las lluvias. Hay que comprobar si los neumáticos tienen la presión correcta y los dibujos marcados ya que, si no, puede realizar 'aquaplaning', que es cuando las ruedas no pueden evacuar el agua y flotan, perdiendo el control del vehículo, según explica RACE. En tal caso, evita acelerar, mantén la velocidad y ten los brazos firmes al volante hasta que puedan parar en un lugar seguro.