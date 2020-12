La mascarillas que debes usar esta Navidad en las cenas familiares

La Navidad se encuentra a la vuelta de la esquina y, con ella, las reuniones familiares, que este año estarán inevitablemente marcadas por la pandemia por coronavirus y las distintas medidas de restricción en cuanto a aforo, distanciamiento, etc. Un punto clave para que estas celebraciones se desarrollen de forma segura es el uso adecuado de la mascarilla: por eso hay que tomar nota sobre qué tipo de mascarilla utilizar, cómo usarla correctamente... ¿Qué mascarilla llevar esta Navidad? ¿Qué consejos debes seguir para evitar contagios entre amigos y familiares? ¿Cuál deben llevar los niños? ¿Cuánto tiempo usarla para que sea efectiva?

Qué mascarilla llevar esta Navidad y cómo utilizarla

Según la OMS, Europa se encuentra en alto riesgo de una tercera ola de contagios y aconseja el uso de mascarillas en todas nuestras reuniones familiares. Por ello, cumplir con las normas establecidas de distanciamiento y aforo, así como elegir un equipo de protección individual adecuado por parte de cada uno de los miembros de la familia, son aspectos fundamentales que debes tener en cuenta para no contribuir a una tercera ola de contagios. Pero, ¿cómo elegir la mascarilla correcta?

Tal y como asegura Xavier Gastaminza , director general de Star Care , empresa española de equipos de protección inicial (EPIs) especializada en mascarillas, “la elección y uso de una mascarilla correcta es esencial para no contribuir al aumento de contagios o a una tercera ola”. Por ello, la recomendación de esta marca es optar por las mascarillas más eficaces, las FFP2 , tanto para niños como para adultos, porque ambas cuentan con un 98 por ciento de eficacia de filtración y una duración de uso de 8 horas.

En concreto, la OMS apuesta por el uso de mascarillas "cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y se sabe que la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para la ventilación natural, o el sistema de ventilación no puede evaluarse o no funciona correctamente, independientemente de que se pueda mantener una distancia física de al menos un metro".