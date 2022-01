Radiografía de la violencia de género en 2021: menos mujeres asesinadas, pero crece la violencia vicaria

Se trata, según ha apuntado Rosell a los periodistas, de datos "positivos", aunque ha reconocido que en Igualdad estas cifras no les hacen "lanzar las campanas al vuelo", ni se "alegran" de esta situación, ya que se trata de contabilizar víctimas mortales. Sin embargo, sí ha recordado que estas estadísticas vienen de años en los que se han llegado a registrar más de 75 asesinatos por violencia de género en un año, es decir, más de una treintena.

En cuanto a las posibles causas, Rosell no descarta que siga siendo consecuencia de la situación generada por el Covid-19. Tal y como ha recordado "si el maltratador tiene a la víctima controlada 24 horas no necesita, conforme a su patrón machista, desarrollar una violencia más extrema" como el asesinato, por lo que, aunque 2021 no haya tenido un confinamiento como 2020, sí que el país ha seguido durante todo el año "en pandemia". De hecho, ha señalado que esta situación se esta analizando y se presentará un estudio en 2022 sobre las posibles influencias de la crisis sanitaria en esta materia.