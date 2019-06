Dos reglas básicas antes de ponerte en carretera este verano

1. PREVENCIÓN

· Llevar bebidas frescas y no alcohólicas.

2. PRUDENCIA

Y si se circula con calor, la recomendación es encender el aire acondicionado del vehículo, o airear el habitáculo del mismo bajando las ventanillas y tomando la precaución de que los ocupantes no saquen por ellas los brazos o cabeza. Llevar bebidas frescas, no alcohólicas y hacer paradas más frecuentes a fin de hidratarse, airear el vehículo y relajarse. En las paradas procurar detenerse en zona de sombra y si es en sol, no dejar personas mayores, niños o animales dentro del vehículo. Vigilar y controlar la temperatura del motor del vehículo.