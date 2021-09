Conmoción en la Red por la muerte de la periodista Olatz Vázquez: "Te recordaré feliz y luminosa"

Pero la realidad demostró todo lo contrario. El 9 de junio la gastroscopia revela “varias úlceras tumorizadas en el estómago”. Tras una biopsia se confirman las malas noticias: "Me confirman el diagnóstico: es maligno y hay que meterme a quirófano para ver si me lo pueden extirpar, pero ya es demasiado tarde. Ha habido metástasis y me mandan a oncología ".

Las últimas palabras de la periodista vizcaína reflejaban la crueldad de una enfermedad en los últimos días: "Siento deciros que he he perdido a la Olatz que era. Entre tratando de estabilizarme unas náuseas y vómitos, y me quedé por un fallo intestinal. La enfermedad, que me acompaña ha hecho de la suyas cuando yo más más débil estaba. Me he convertido en una persona totalmente dependiente de los míos, ya que vivo 24/7 conectada a alimentación parententeal y una vía nasogástrica, que es lo que me hace estar hoy aquí". Esto lo contó la joven el pasado 19 de agosto.