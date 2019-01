Roban entre varios a un anciano en su quiosco y las redes se organizan para ayudarle y darle cariño

A la pregunta si han sido detenidos, le he preguntado al hombre y me ha dicho que no. Lo peor es la decepción que le he notado cuando le he dicho que no se preocupara que seguro les cogen.. ..Le he comprado unas revistas y me he ido.

No creo me equivoque! 👮‍♂️👮‍♀️💪