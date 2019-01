Un ejemplo de solidaridad en Totalán: 3.000 croquetas para los voluntarios

Un pueblo entero está en vilo y volcado en atenciones a una familia que empieza a perder la fe. Solo un metro se ha avanzado a lo largo de toda la mañana del lunes en lo que parece una odisea que no cesa. A la casa de los padres, que ya no pueden seguir los avances entre las máquinas, no para de llegar comida y otros vecinos abren sus puertas a técnicos y operarios para que no les falte de nada.