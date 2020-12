Reducir el consumo de gas (y, en general, cualquier tipo de consumo energético) no solo supone ventajas para el bolsillo, sino también para el medio ambiente. Se trata de una forma de racionalizar nuestro gasto y reducir a la vez nuestra huella de carbono , y existen pequeños y sencillos gestos que pueden ayudarnos a lograrlo sin demasiado esfuerzo. ¿Cómo reducir el consumo de gas?

Cómo reducir el consumo de gas: trucos para reducir tu factura y tu huella de carbono

Además, es preferible utilizar el gas sabiamente, colocando el termostato a una temperatura agradable y no excesivamente alta: los mayores picos de consumo se producen cuando ponemos la maquinaria a trabajar de forma intensiva, y esto ocurre cuando intentamos calentar una estancia de forma rápida colocando el termostato a temperatura muy elevada. Se dice que la temperatura ideal es de 21 grados : cíñete a ella y recuerda que es preferible mantener el gas encendido durante más tiempo, pero hacerlo de forma que solo haya que mantener la temperatura en este nivel medio.

Otro consejo clave es aprender a repartir el calor: no todas las estancias son iguales y probablemente las más sombrías sean más frías que las que reciban luz solar. Puede que no necesites calentar estas últimas del mismo modo que las primeras. Por tanto, juega con los radiadores (abriendo o cerrando el flujo) y distribuye el calor de forma homogénea, sin despilfarrar en zonas donde no sea necesario.