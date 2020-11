Las próximas semanas son especialmente peligrosas

Entre las medidas se encuentran la limitación temporal de visitas

Las fiestas de las Navidades están a la vuelta de la esquina y por mucho que nos cueste debemos adaptarnos a unas nuevas medidas durante estas fechas para evitar que la pandemia del coronavirus siga extendiéndose.

Estamos acostumbrados a grandes reuniones, celebraciones y fiestas en las navidades, pero los expertos piden más que nunca conciencia ya que la conjunción de espacios cerrados y reuniones son el mejor caldo de cultivo para que el covid siga siendo el protagonista.

Las próximas semanas son especialmente peligrosas mientras que los hospitales están al límite de la saturación por los enfermos de coronavirus, no debemos bajar la guardia por ello los sanitarios dan una pautas clave para seguir estas navidades.

La regla de oro

La principal y norma más importante es no pasar tiempo en interiores con personas que no son convivientes, evitar a toda costa estar en viviendas con otras personas, por ello no queda más remedio que realizar las comidas y cenas de las navidades en casa únicamente con las personas que vivimos.

Está demostrado por diferentes estudios que la propagación del coronavirus se realiza principalmente por aerosoles, por ello los espacios cerrados donde se habla, se canta y se come se han relacionado con un mayor riesgo de transmisión del coronavirus.



Según afirma el médico Sarah Zhang en The Atlantic, “una prueba negativa no una tarjeta de vía libre”, ya que existen otros muchos factores. Las mascarillas tampoco sirven de mucho cuando se pasa mucho tiempo en un espacio cerrado sin ventilación con otras personas, incluso si la reunión es pequeña.



El científico habla de la metáfora del queso suizo, todas las precauciones tienen un porcentaje de fallo, una especie de agujero, como las rebanadas del queso, cuantas más haya, menos posibilidad hay. Es decir si usamos mascarillas, mantenemos distancias de seguridad, estamos en espacios al aire libre, realizamos lavado de manos, etc., es más difícil que suceda.

Visitas de no más de 15 minutos