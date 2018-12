Dime qué relación tuvieron tus padres y te diré cómo te irá con tu pareja

Barraca explica que muchas veces no somos conscientes de esa influencia porque “las llevamos muy interiorizadas, especialmente en los primeros años de relación. Esa forma de actuar en ciertas ocasiones que hemos visto a lo largo de los años, crea unas expectativas dentro de nosotros que si la otra persona no actúa como creemos que es lo normal, no cumple con esas expectativas. Por ejemplo si en nuestros padres hemos visto siempre que uno acompañaba al otro cuando tenía que ir al médico y la pareja que tenemos no lo hace, pensamos que no le importamos, que no se preocupa por nosotros, por esa expectativa”