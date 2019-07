Víctima de la nueva 'manada de Manresa': "Le dije que no, pero me penetró"

Accedemos a las imágenes del lugar donde supuestamente sucedieron los hechos

Los miembros de la segunda 'manada de Manresa' ya duermen cada uno en una celda. La jueza que instruye el caso ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza, al estimar que hay un evidente riesgo de fuga al no existir en ninguno de ellos arraigo familiar o laboral, destrucción de pruebas y de venganza hacia la denunciante. La presunta víctima de esta nueva manada declaró este martes frente a la jueza cómo llegó a la casa en la que presuntamente fue agredida sexualmente: "Los conocí en la calle y me parecieron buena gente. Por eso cuando me invitaron a su casa acepté. Llevaba todo el día bebiendo cerveza sin comer nada. Allí tomé tres cubatas y le di una calada a un porro que me ofrecieron. Estuve bailando hasta que uno de ellos me dijo que me veía mal y me ofreció un colchón para tumbarme un rato".

Pero lo que parecía un gesto amable, era el inicio de lo que supuestamente acabó en una violación: "En cuanto me tumbé me quitó toda la ropa, le dije que parara porque no quería mantener relaciones sexuales. Pero él se tumbó encima de mí para inmovilizarme, y me penetró. Cuando acabó se marchó y a los pocos minutos entró un amigo que hizo lo mismo. Yo no paraba de negarme, pero no me hicieron caso".

Y estas no fueran las dos únicas agresiones denunciadas. Según la declarante, la agredieron otros dos chicos más. La joven fue capaz de reconocerlos en la calle, delante de los Mossos d'Esquadra: "La habitación estaba a oscuras, pero utilizaban la linterna del móvil para iluminarse. Por eso les pude ver la cara a todos. A pesar de encontrarme aplatanada por lo que había bebido no me dormí nunca. Todo el rato me daba cuenta de lo que estaba pasando. Por eso no paraba de decirles que me dejaran, que no quería, pero no tenía fuerzas para pararles. En cuanto me dejaron sola me vestí, a toda prisa, y me marché".

Los Mossos d'Esquadra, a los que la supuesta víctima avisó por teléfono antes y después de marcharse, encontraron en la habitación donde se produjo la supuesta agresión la ropa de la víctima, lo que según fuentes de la investigación sería coherente con una marcha precipitada. Esto, junto al análisis médico que corroboró las relaciones sexuales y la declaración, según la jueza, contundente y veraz que corroboraría la hecha frente a los Mossos, ha hecho que la magistrada mande a prisión a los cuatro miembros de la nueva 'manada de Manresa'.

