Los relojes analógicos desaparecen en escuelas del Reino Unido: los adolescentes no los entienden

Las nuevas generaciones del Reino Unido no entienden el clásico reloj analógico; las manecillas no les resultan familiares y tienen problemas para leerlo correctamente. Por ello, las escuelas del país están eliminándolos de las aulas, al menos en períodos de exámenes, y los están sustituyendo por el formato digital, que es al que están acostumbrados los adolescentes, según Mandatory.