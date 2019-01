El rescate imposible: Los mineros abandonan el pozo ante un nuevo impedimento

La solución pasa ahora reducir el grosor de los últimos tubos. Por el momento, se retrasa la fase en la que los mineros excavarán a mano el túnel horizontal. La familia de Julen está poco a poco perdiendo la fe y muestra ya desánimo y su cansancio. Unos estados de ánimo compartidos en un pueblo, Totalán , que ha hecho suya la historia del pequeño. No es para menos porque las desdichas parece que se han cebado con una familia que ya ha visto cómo perdía a un hijo de forma repentina.

Todas estas noticias están impactando de forma notable en el ánimo de la familia. Israel es uno de los tíos del pequeño y reconoce que la familia ya no tiene fuerzas ni para hablar. "Estamos todos al límite". La realidad es que no se ve ya hoy a los padres de Julen dar paseos alrededor de la casa que una vecina les ha dejado para que la espera sea menos dura. No hay tampoco abrazos de ánimo fuera de la casa. Está muy mal, es lo que dice la gente que está viviendo esta situación de cerca. De hecho, los vecinos de Málaga,que ya sienten a Julen como propia solo hablan ya desde la congoja.