Rescatada una patera con 56 migrantes en Gran Canaria

Un total de 56 migrantes que intentaban llegar a nuestro país a bordo de una patera, han tenido que ser rescatados en Gran Canaria . Uno de ellos ha sido trasladado de urgencia al hospital en helicóptero. Arropados con mantas y visiblemente exhaustos, han sido atendidos 'in situ' por los equipos de emergencia. Otras tres personas han tenido que ser hospitalizadas . Una peligrosa ruta, que, solo este año, se ha cobrado la vida de más de 8.200 personas. Un barco de Salvamento Marítimo rescataba la tarde ayer a unos once kilómetros del sur de Gran Canaria a una patera con 56 inmigrantes de origen subsahariano a bordo, tres de los cuales han sido derivados al hospital . La patera, que fue detectada por el radar del SIVE cuando se encontraba a unos 24 kilómetros de la costa, traía entre sus ocupantes a numerosas mujeres y nueve menores, entre ellos cinco niños de menos de dos años y una bebé de alrededor de un mes .

No obstante, esta ONG tenía información de que en la patera de 21 de agosto viajaban 68 personas, por lo que caben tres posibilidades: que no sea la misma, que no salieran 68 personas en ella, sino menos; o que no hayan llegado todos a tierra.