El 'zasca' viral de un restaurante de Valladolid a una clienta que no quería respetar el protocolo anticovid

El restaurante Niza de Valladolid ha sido víctima de falsas acusaciones por parte de una clienta que no estaba de acuerdo con las medidas anticovid impuestas en el local de hostelería .

Da igual las veces que aparezca en las noticias, la cantidad de advertencias por parte de los expertos o que familiares y otros seres queridos se estén contagiando e incluso acabando de manera fatal; todavía queda gente que sigue pensando que la pandemia 'no es para tanto' .

A este tipo de personas se le suele reconocer porque no cumplen con ninguna de las medidas de prevención de contagio. Es más, muchos no solo no cumplen con nada, sino que se jactan de ello ante el que les quiera oir.