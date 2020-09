Las restricciones de las comunidades autónomas: qué pueden hacer y qué no

¿Hasta dónde podrían llegar las restricciones que adopte la Comunidad de Madrid ante la segunda ola del coronavirus? El Gobierno regional insiste en que no tiene competencia para confinar, aunque algunas comunidades autónomas sí lo han hecho y otras no han podido pero por la negativa de los jueces.



En la región madrileña persiste la incertidumbre más de 24 horas después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, avanzara el miércoles medidas "más drásticas" para frenar el avance del coronavirus "en la línea de confinamientos selectivos" en las zonas con más incidencia.



Tras este anuncio, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de Comunidad de Madrid, Enrique López, señaló que el Ejecutivo regional no tiene "instrumentos jurídicos para hacer confinamientos" pero en cambio sí podían "limitar la movilidad en municipios y barrios", que es lo que están estudiando.



En la misma línea, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha informado de que el viernes anunciarán nuevas medidas para "restringir la movilidad y reducir la actividad" en las zonas con "una mayor transmisión del virus".