Retiran temporalmente la custodia de su hija a una doctora que trató pacientes con coronavirus

Una médica divorciada ha perdido recientemente la custodia de su hija por tratar a pacientes con coronavirus en Miami (EEUU). El juez justificó la decisión alegando el riesgo de exposición que tendría la menor al convivir con su madre y ordenó que el padre se haga cargo exclusivamente de la niña hasta que termine la pandemia . "No es justo. Es cruel que me pidan que elija entre mi hija y el juramento que hice como profesional", dijo la doctora, identificada como Theresa Greene, en una entrevista a '7NewsMiami'.

La mujer anunció que apelará la decisión de la corte, al tiempo que seguirá luchando contra el COVID-19 en la sala de emergencias, argumentando que "no es la primera enfermedad transmisible" que ha tratado. Asimismo, señaló que es consciente del peligro de infección, pero aseguró que el personal sanitario está siendo muy cuidadoso.

"Sé que no estoy sola. Socorristas, enfermeras, tantas personas en esta posición que, por estar divorciados, sus hijos sufren y les dicen que no pueden verlos. No es justo", agregó Greene.