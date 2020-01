Los Reyes Magos recogen las cartas de última hora decididos a repartir ilusión a pequeños y mayores

Queda muy poco para la noche más mágica y esperada del año. Los Reyes Magos cogen fuerzas antes de recorrer las casas de todo el país para dejar los regalos en la noche del 6 de enero. Por delante tienen mucho trabajo. No solo los niños quieren sorpresas. Lo más complicado es acertar con los mayores. Si no han escrito todavía la carta a Sus Majestades de Oriente, no se lo piensen mucho porque ya están de camino y es mejor dejarle claro lo que queremos.