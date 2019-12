El año 2020 está a la vuelta de la esquina, y el día 31 de diciembre millones de ciudadanos nos reunimos con nuestras familias y amigos para celebrar que un año más llega a su fin. La tradicional Nochevieja de nuestro país guarda numerosos rituales que los más supersticiosos no quieren perderse. Si eres como ellos y no quieres olvidártelos para que la suerte no te abandone en el nuevo año, estos son los más conocidos: