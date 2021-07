El robot del Ángeles Alvariño, a punto de perderse en varias ocasiones en el fondo del mar

El Liropus 2000 llevaba más de 600 horas a entre 1.000 y 1.600 metros de profundidad y se ha llegado a decir que estaba al borde de sus posibilidades. A este respecto, José Cubeiro, jefe y coordinador del equipo de expertos que manejan este robot submarino, indicó que el fondo del mar es "muy agresivo" y la sal "hace sus estragos", a lo que hay que sumar que el Liropus 2000 no ha hecho prácticamente paradas, lo que hace que estuviese "al borde del colapso" .

Aparte del "altísimo riesgo" de pérdida del robot submarino , cuyo coste superó el millón de euros, la orografía hacía que la búsqueda fuera "bastante menos eficaz" en esta zona, pues "por la cantidad de grietas y barrancos y la profundidad de los mismos, en ocasiones de centenares de metros, no nos permiten asegurar en absoluto que en las zonas ya miradas no esté el cuerpo de Tomás o algún otro objeto procedente de la embarcación", señala el informe remitido a la juez.

Los investigadores temen que dadas las corrientes submarinas en la zona "no se puede asegurar que un cuerpo lastrado con un cinturón de buceo no se desplazaría rodando pudiendo llegar a un lugar no determinado y, por tanto, fuera de la capacidad de búsqueda de que disponemos".