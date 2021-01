Los sanitarios, tras un año de coronavirus en España: “Nuestro día a día se ha convertido en jornadas infinitas de angustia”

Cada noche, al acostarme, me siento destrozada y pienso que no puedo más, que he llegado a mi límite

Concienciación, empatía y solidaridad

"Cada noche, al acostarme, me siento destrozada y pienso que no puedo más, que he llegado a mi límite. Al día siguiente me levanto, entrañando un sentimiento de esperanza, agarrándola para intentar que no se aleje de mí, y así poder creer que el día será mejor que el anterior", expresa, insistiendo en que "tras un año de una lucha continua, os pido por favor concienciación, empatía y solidaridad".