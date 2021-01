Simón activa las alarmas: pide un “descenso rápido” para aliviar las UCI y avisa de medidas más duras

Tenemos la ocupación de UCI más alta desde la primera ola

“La evolución puede estar mejorando en cuanto a la transmisión, pero tenemos una ocupación hospitalaria y de UCI que es la más alta que hemos tenido desde que pasamos la primera ola en abril. Es cierto que hay diferencias y algunos hospitales no han reprogramado actividad, pero muchos sí. No tiene nada que ver con abril, pero desde luego es una situación crítica y hay que tratar de controlar la transmisión ; que baje muy rápido para que no sufran al nivel que ya están sufriendo. Un número importante de hospitales tienen ocupación muy alta. La ocupación media en UCI es del 40% y de las camas convencionales del 24%. Solamente por coronavirus. Son datos muy altos”, ha dicho.

En este sentido, durante toda su comparecencia Fernando Simón se ha afanado en insistir en este mensaje: ya no solo basta un descenso; es necesario “un descenso rápido” para evitar el colapso de los hospitales. De no conseguirlo, su vaticinio es el de una situación de colapso.

“No podemos dejar que pase lo que pasó en la primera ola de nuevo”

La fuerza de los datos, tras los cuales se haya la realidad dramática de un SARS-CoV-2 que no deja de llevarse vidas y destruir familias, hace activar las alarmas y Fernando Simón lanza un llamamiento claro: hace falta implementar más medidas de control ; medidas férreas, y sobre todo, que esas medidas se apliquen y se cumplan. De nada sirven las medidas sin su cumplimiento y sin la responsabilidad individual de cada ciudadano, y por eso ante esto lanza una advertencia: “ Necesitamos que la gente sea más razonable para sobrellevar esto mejor. Nuestros profesionales sanitarios están muy cerca del límite. No podemos dejar que pase lo que pasó en la primera ola de nuevo ”.

Si consiguiéramos aplicar medidas que se proponen a un nivel muy alto probablemente se podrían aplicar menos medidas. El problema es que no lo conseguimos. Más ejemplos que las fiestas que hemos visto por todas partes… en discotecas… Necesitamos que la gente sea más razonable para sobrellevar esto mejor. Nuestros profesionales sanitarios están muy cerca del límite. No podemos dejar que pase lo que pasó en la primera ola de nuevo. Tenemos una parte de responsabilidad las instituciones, pero también cada uno de nosotros. No me parece razonable, –con lo poco que queda, que son semanas, quizás un mes, para vacunar a los vulnerables–, que vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta un poco antes de tiempo”, ha denunciado, refiriéndose a algunos de los últimos sucesos, como el acontecido en la sala Teatro Barceló de Madrid, entre “otras muchas partes”.