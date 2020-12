El día 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes , jornada en la que es tradición hacer bromas. Pero no todo el mundo está cerca de nosotros, por lo que el teléfono móvil se puede convertir en nuestro aliado perfecto.

Si bien es cierto que estamos en una época donde es recomendable no juntarse con gente si no es imprescindible debido al coronavirus, también debemos de tener en cuenta que gracias a las nuevas tecnologías no nos hace falta salir de casa para poder hacer una buena inocentada.