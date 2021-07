Las secuelas de la búsqueda de Anna y Olivia: “No vimos los restos pero no paras de darle vueltas a la cabeza”

Tras los intensos días de búsqueda la tripulación del Ángeles Alvariño no puede olvidar el sufrimiento que pasaron día a día tratando de encontrar a las pequeñas en el fondo del mar para que su madre pudiera, al menos, cerrar el círculo.

Un miembro de la tripulación del Ángeles Alvariño, narró al medio El Faro de Vigo los duros momentos que vivieron durante la búsqueda de las pequeñas, algo que les ha dejado marcados para toda la vida: "No vimos nada porque el cuerpo estaba en una bolsa. Se encontró a las 11 de la mañana. No ves nada pero no paras de darle vueltas a la cabeza", cuenta sobre el hallazgo de la pequeña Olivia.