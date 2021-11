“Siento que me voy a morir”: la nota de una niña de 12 años a su madre por el acoso escolar que sufre

“ No paro de temblar y no puedo respirar ”. “Te juro que nunca odié tanto a estas personas . Mamá, por favor, tienes que hacer algo ”, implora.

La primera vez que sospechó que pasaba algo raro fue cuando la niña no quería volver al colegio . “Empezó a somatizar la angustia . Cada vez que tenía que ir tenía vómitos, fiebre , etc. La llevamos al médico y ella estaba bien en lo físico”, explica.

Me dijo que no quería seguir viviendo así

“Es algo espantoso. Nunca me imaginé que mi hija, tan pequeña, podía pasar por eso. Llegaba del colegio y le daban ataques de llanto muy fuertes. Me llego a escribir cartas donde manifestaba su estado de ánimo y, en una ocasión, me dijo que no quería seguir viviendo así”, narra ahora, denunciando la situación y los terribles efectos del acoso escolar o ‘bullying’.