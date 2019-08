Las redes sociales han cambiado nuestra manera de relacionarnos , trayendo peligros consigo

Las redes sociales son un gran atractivo para los jóvenes pero también un peligro si no se utilizan correctamente. La solución a esto no es prohibir el uso de éstas sino educarles a cómo utilizarlas y detectar peligros cuando se les presente.

Aunque cada vez hay más personas que usan éstas plataformas para estos encuentros, también hay personas que son conscientes de la situación: ‘’No tienes ninguna manera de asegurarte que ese tío vaya o no a ser peligroso. Yo no me fiaría de eso y no quedaría con ninguna persona’’ El peligro viene cuando estableces un primer contacto a través de páginas de citas o redes sociales. Por ello se recomienda verse siempre en lugares públicos y avisar a alguien del plan. Existen aplicaciones que autoriza la geolocalización.