Bailar 24 horas seguidas, el reto de Sonia Ebiole para salvar las escuelas de danza

En su cuenta de Instagram, la bailarina explicaba el reto que comenzaría el 13 de marzo con el nombre ‘Look at me now’ . “Consiste en que yo estaré bailando durante 24 horas sin parar, y en esas 24 horas tendré invitados especiales, podréis tomar clases con compañeros de la profesión, habrá actuaciones y muchas sorpresas para agradeceros vuestras donaciones y recaudar la mayor cantidad de dinero posible a través del gofoundme”.

Días antes, agradecía su trabajo a las escuelas de danza. “Toda mi trayectoria jamás me hubiera pasado si no fuera por la formación que he recibido en las escuelas de danza. Quiero dar las gracias todas las escuelas que me han permitido seguir formándome cuando económicamente no estaba bien, gracias a todos los maestros y profesores que me han ayudado en mi carrera profesional”, escribía, añadiendo que “la danza ha formado parte de la historia del ser humano desde el principio de los tiempos”.