La Marea Pensionista toma la Puerta del Sol para exigir pensiones más "dignas"

El Gobierno señala que este incremento del 0,9% responde a la previsión del IPC y que con ella el gasto en pensiones alcanzará el 15,8% del Producto Interior Bruto (PIB). En declaraciones a RNE, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, no ha explicado qué vía se utilizará para aprobar esta subida de las pensiones, aunque ha aclarado que ve " difícil " que pueda aprobarse antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

En 2018 las pensiones subieron un 1,6% y en 2019 se incrementaron un 1,7% (el 1,6% inicial más la décima posterior con la que fueron compensadas por la desviación de precios). En ambos ejercicios, las mínimas y las no contributivas se revalorizaron un 3%. Para 2020, el Gobierno no ha especificado qué subida experimentarán las mínimas y no contributivas.