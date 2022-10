Detenida la mujer que secuestró a un bebé en el hospital de Basurto: dijo que estaba embarazada y compró ropa de bebé

El bebé fue encontrado en perfecto estado en un felpudo, alimentado y con un pijamita. La joven de 24 años compró un biberón y lo dejó en un octavo piso. Alicia López, la mujer que encontró al bebé ha declarado en el programa de Ana Rosa sobre ese momento de shock en el que encontró a las puertas de su casa el recién nacido: "Estaba dormidito, tranquilo. Mi hijo ha subido y bajado las escaleras pero no ha encontrado a nadie. En media hora se lo han llevado. He leído en Google que había desaparecido, al tocar al timbre lo he relacionado. Estaba muy bien, me he emocionado mogollón pensando en esos padres y en ese crío. Han llamado al timbre de la puerta. No creo que el crío llevara mucho tiempo. Ha tenido que ser dejarla y tocar el timbre. Los sanitarios han llegado enseguida. El bebé tenía hasta la pinza puesta en el ombligo y en cordón cortado. Imagino que la mujer se ha sentido acorralada y me ha tocado a mi"