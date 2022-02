El jurado declara a Ana Sandamil culpable del asesinato de su hija Desirée

"No considero correcto que yo conociera los hechos (esa intención de su ex)", es lo único que acertó a decir Ana Sandamil cuando la jueza le cedió la palabra. Y su intervención se redujo a una única frase porque la magistrada le explicó que con su concesión ese no era el objetivo. Desirée Leal, cuyo padre, José Manuel, ex de Ana Sandamil, ejerció la acusación particular en la vista, fue encontrada muerta, el 3 de mayo de 2019, en la habitación en la que pernoctó con su progenitora con señales de haber sido forzada a ingerir un líquido en el que supuestamente se había disuelto un fármaco que consumía la madre y que se llamaba Trazodona.