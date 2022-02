"Yo quería a mi hija", "para mí lo era todo" , "jamás le haría daño", "no recuerdo lo que pasó esa noche", "(Desi) es lo mejor que me pasó", "nuestra relación era muy estrecha"... han sido algunas de sus reflexiones de Sandamil, con llanto entrecortado.

"Jamás actuaría así en mis plenas facultades. No soy así. No le hago daño a la gente. La quería con toda mi fuerza", ha ahondado, y ha compartido en esta vista, que se ha celebrado con jurado popular, que todavía no se cree "que no la pueda volver a ver".