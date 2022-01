El enigma de la desaparición de Iván Díaz, joven al que se le perdió el rastro tras un accidente en Salamanca

"No sabemos nada. Parece un misterio", comenta un vecino. Iván, el conductor, l leva 24 horas desaparecido , "trabaja en una granja con su padre y su tío ", explica otro hombre de la localidad. La Guardia Civil, junto a los voluntarios, barren cada rincón para localizarle.

Es un terreno llano en medio de la carretera, no se explican qué le ha podido pasar o a dónde ha podido ir. De momento las hipótesis son difusas. "Con la información que tenemos no podemos cerrar ninguna, no descartamos nada en absoluto", explican desde la Benemérita.