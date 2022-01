El grupo de Homicidios de la Policía Nacional trabaja ya en el informe sobre el accidente con un castillo hinchable en Mislata, Valencia, que ha costado la vida a una menor de 8 años y causado heridas a otros ocho menores . Las primeras conclusiones del atestado recogidas por el diario Levante apuntan a que la atracción no estaba anclada al suelo , solo atada con cuerdas a unos sacos que actuaban como contrapesos.

Los investigadores tratan ahora de determinar las circunstancias relativas a las rachas de viento que se produjeron la tarde del accidente y por qué no se cancelaron las atracciones atendiendo a la normativa que impide hacerlo cuando la velocidad supera los 38 km/h .

El presidente de la Asociación de Industriales Feriantes de Valencia , José Esteban, ha defendido el cumplimiento de la normativa en este tipo de atracciones ya que, asegura, están anclados al suelo , pero en circunstancias de viento como las de este martes, cuando "en un minuto o en dos se levanta con fuerza el viento, no da tiempo a nada ", ha asegurado.

Esteban asegura que todavía no ha podido hablar con él y añade: "Cuando sabes que viene aire, estás preparado y haces todo lo posible -para que no ocurra nada- pero, cuando ha pasado esto, es porque no ha dado tiempo".